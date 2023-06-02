Через негоду в Києві, за непідтвержденими даними, деякі користувачі залишилися без електропостачання.

У п’ятницю, 2 червня, у низці районів Києва вирує ураган, люди чують сильний вітер, грім та бачать блискавки.

Вже є наслідки негоди - через пориви вітру повалено дерева, повідомив Telegram-канал "Киев Сейчас" та опублікував відео з місця надзвичайної події. На відео видно, що поламане дерев лежить недалеко від автомобілів.

Через негоду в деяких районах столиці зникло електропостачання, пише "Киевский Движ".

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у столиці вжили заходів, щоб у разі зливи не було підтоплень.

"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби "Київавтодору". Напередодні у занижених місцях додатково очистили зливостоки… Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очищення системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - зазначили у КМДА.

Погода в Києві - що повідомлялося раніше

Український гідрометцентр попереджав, що 2 червня до кінця доби у Києві та Київській області очікується гроза. Через погіршення погодних умов у столиці та на території регіону оголосили І рівень небезпечності.

Довідка УНІАН. I рівень небезпечності оголошують тоді, коли погода потенційно небезпечна для природи, інфраструктури й людей. Після оголошення такого рівня небезпечності варто бути дуже уважними та обережними.

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