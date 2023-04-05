Було затоплено близько 260 домівок, а рівень води досягав 1,5 метра.

В Краматорську Донецької області через затоплення водою будинків людей евакуювали човнами, а дітей виносили на руках. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Через прорив дамби біля Краматорська було затоплено близько 260 домівок, а рівень води досягав 1,5 метра. Поліцейським довелось використовувати човен для евакуації людей, а дітей - виносити на собі", - йдеться в повідомленні.

В МВС продемонстрували відео порятунку людей.

Відео дня

Прорив дамби біля краматорська - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня на Донбас обрушився сильний сніг, який через кілька днів почав масово танути.

За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, у місті внаслідок танення снігу розбито частину конструкції дамби. На місці розгорнуто штаб з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Загалом підтоплено близько 260 будинків на 30 вулицях.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на місці інциденту створюють бетонне загородження та чистять русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу. Людей з постраждалих будинків розселяють до тимчасового житла.

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