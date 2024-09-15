У соцмережах місцеві жителі публікують відео, на яких певні вулиці перетворилися в річки,

Сьогодні на Одесу обрушилася злива, багато вулиць підтоплені, на деяких немає проїзду, автомобілі застрягли у воді, водії намагаються врятуватися на дахах транспортних засобів.

Як повідомили у пресслужбі мерії міста, наразі через зливу ускладнений рух транспорту по низці вулиць в різних районах обласного центру.

Зокрема, рух ускладнено вулицям Небесної сотні, Балківській, взагалі немає проїзду вулицями Євгена Чикаленка (колишня Академіка Вільямса), Ільфа та Петрова, підтоплені Академіка Глушко Хімічна ріг Промислової, Інглезі, Варненська, Церковна ріг Отамана Чепіги, Приморська ріг Газового провулка, район 5-ї станції Великого Фонтану тощо. Як відзначають в мерії, по підтоплених вулицях рух ускладнений.

"Чергують аварійні бригади комунальних служб", - запевняють у міській раді. У мерії додали, що через зливу призупинено рух трамваїв №№ 12,15,20, а тролейбус №12 тимчасово змінив маршрут - ходить вулицею Корольова.

У соцмережах місцеві жителі публікують відео, на яких певні вулиці перетворилися в річки, трамваї, які стоять у воді тощо. На одному з відео – майже по вікна затоплено авто, на його даху – жінка, ймовірно, водійка, яка намагається так врятуватися від "повені". Станом на 12.30 дощ ще триває.

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попередив про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого). Зокрема, в Одесі сьогодні значний дощ, під час грози пориви 15-20 м/с, видимість під час дощу 200-500 м, збережеться до кінця дня. Аналогічний прогноз по Одеській області.

За даними мера міста Геннадія Труханова, зранку в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів - 19 мм.

Станом на 13:00 йде невеликий дощ, який місцями зупинився.

В чергуванні на вулицях міста працюють 48 одиниць техніки та 95 співробітників комунального підприємства "Міські дороги". Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Погода в Одеській області

Днями в Одесі над Чорним морем спостерігали величезний смерч. Було оприлюднено відео, на якому зафіксовано незвичайне явище. Йшлося, що вражаючий атмосферний вихор над Чорним морем побачили відпочивальники на пляжі "Відрада" - в центрі міста. Видно, що на березі є люди, деякі купаються, а на певній відстані від пляжу з, ймовірно, дощової хмари виникає величезний "хобот", який намагається "дотягнутися" до поверхні моря.

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