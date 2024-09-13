Величезний "хобот" намагається "дотягнутися" до поверхні води.

В Одесі над Чорним морем спостерігається величезний смерч, за даними синоптиків скоро в Одесі буде сильна гроза.

Місцеві Телеграм-канали оприлюднили відео, на якому зафіксовано незвичайне явище. Йдеться, що вражаючий атмосферний вихор над Чорним морем побачили відпочивальники на пляжі "Відрада" - в центрі міста. Видно, що на березі є люди, деякі купаються, а на певній відстані від пляжу з, ймовірно, дощової хмари виникає величезний "хобот", який намагається "дотягнутися" до поверхні моря.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні погодні зміни. За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 14 вересня в Одесі очікується гроза.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по Одеській області. Протягом доби 14 вересня очікується гроза. По Одесі вдень 14 вересня очікується гроза", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 13 вересня, за даними центру, в Одесі - мінлива хмарність. Вночі та вранці помірний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 23-25°. Температура морської води 20-21°.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі дощ, який почався ще 4 вересня, вночі перетворився на зливу, яка перетворила вулиці в ріки та підтопила будинки - випало майже 70% від місячної норми опадів.

Протягом ночі були залучені усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. Було ускладнено проїзд транспорту на низці вулиць. Співробітники ДСНС вилучили 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок, було надано допомогу 35 особам. Також підтопили певні будинки, з одного з них евакуювали дитину, в іншому місці рятувальниками транспортовано хвору громадянку з підтопленої ділянки до міської інфекційної клінічної лікарні.

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