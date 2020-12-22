У Карпатах замерзло озеро Синевир: з'явилися вражаючі фотографії

Користувачі соцмереж публікують мальовничі знімки.

Синевиром вільно переміщуються туристи / Фото instagram.com/dyadka.chernomor

У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше за площею Гірське озеро України - Синевир.

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Озеро вкрите шаром льоду / Фото instagram.com/dyadka.chernomor

Про це свідчать фотографії, якими діляться користувачі в соцмережах.

Замерзле озеро Синевир виглядає дуже мальовничо / Фото instagram.com/chalchinskyy

Водойма повністю вкрита льодом і туристи спокійно ним переміщуються. Ніяких попереджувальних знаків про небезпеку переміщення заледенілою водоймою немає.

Довідка УНІАН. Синевир - найбільше за площею гірське озеро України, а також найвідоміше озеро в українських Карпатах, розташоване у верхів'ях річки Тереблі. Площа його водного дзеркала близько 7 гектарів. Озеро живлять струмки, які у нього впадають.

Сніг в Карпатах

Карпати засипало снігом. Фотографія засніжених вершин діляться користувачі соцмереж.

Сніг вкрив ялини і лежить на чагарниках. Озера починають вкриватися тонким льодом.