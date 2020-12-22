У Карпатах замерзло озеро Синевир: з'явилися вражаючі фотографії
Користувачі соцмереж публікують мальовничі знімки.
У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше за площею Гірське озеро України - Синевир.
Україну засипле снігом та заллє дощами, а під кінець тижня температура підвищиться до +11° (карта)
Про це свідчать фотографії, якими діляться користувачі в соцмережах.
Водойма повністю вкрита льодом і туристи спокійно ним переміщуються. Ніяких попереджувальних знаків про небезпеку переміщення заледенілою водоймою немає.
Довідка УНІАН. Синевир - найбільше за площею гірське озеро України, а також найвідоміше озеро в українських Карпатах, розташоване у верхів'ях річки Тереблі. Площа його водного дзеркала близько 7 гектарів. Озеро живлять струмки, які у нього впадають.
Сніг в Карпатах
Карпати засипало снігом. Фотографія засніжених вершин діляться користувачі соцмереж.
Сніг вкрив ялини і лежить на чагарниках. Озера починають вкриватися тонким льодом.
"Станом на 8:15 21.12.2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер, температура навколишнього середовища -5°", - йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
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