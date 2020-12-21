Карпати замело: з'явилися неймовірні фотографії засніжених вершин

У горах почалася справжня зима.

Карпати засипало снігом. Фотографіями засніжених вершин діляться користувачі соцмереж.

Сніг запорошив ялинки та лежить на чагарниках. Озера починають вкриватися тонким льодом.

Читайте також Україну засипле снігом та заллє дощами, а під кінець тижня температура підвищиться до +11° (карта)

"Станом на 8:15 21.12.2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер, температура навколишнього середовища -5°", - йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

Прогноз погоди в Україні до кінця зими

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 18 грудня в Україні нас чекає чергове похолодання - вночі температура опуститься до -13°. Морози протримаються, за його словами, до кінця місяця, а в останні дні року піде сніг з дощем.

"На Новий рік в Україні буде відлига, а на початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля і так аж до Різдва. А вже після 9 січня буде приморожувати. Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3°. Потім потеплішає до +2° вдень, і до 15 січня температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16° вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", - говорить він.

Сильні морози, каже народний синоптик, збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2°, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. Загалом же зима, каже Горбань, буде затяжною і сніжною.