В Держслужбі з надзвичайних ситуацій запеввняють, що гідрологічна ситуація в країні контрольована.

На півночі України спостерігається тенденція зниження темпу підняття рівня води у річках. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Зокрема, за інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - йдеться у повідомленні.

При цьому залишаються підтопленими 1 564 дворогосподарств (Чернігівська – 474, Кіровоградська – 323, Дніпропетровська – 269, Київська – 210, Черкаська – 181 та Полтавська – 107) та 330 будинків (Дніпропетровська – 170, Кіровоградська – 87, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська - 2).

Крім того, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівської області – 29, Київської – 1.

За добу підрозділи ДСНС відкачали 2 тис. 995 м куб. води (з початку робіт – 15 тис. 184) і перевезли 228 осіб (з початку робіт – 1 799).

У відомстві запевнили, що гідрологічна ситуація перебуває на посиленому їхньому контролі.

Паводки в Україні - до відомо

У багатьох областях України річки вийшли з берегів. Найскладніша ситуація спостерігається у Чернігівській області та вздовж Дніпра. Також затоплення є у Києві: острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків.

За даними КМДА, пік повені у столиці ще попереду - він очікується 22 квітня.

За даними екологів, причиною повені в Україні стала на тільки погода, але й людський фактор. Зокрема, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко нагадала про порушення правил користування прибережними смугами, водоохоронними смугами та заплавами річок.

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