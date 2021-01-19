"Світлові стовпи": під Одесою в небі помітили рідкісне природне явище (фото)

10:29, 19 січня 2021
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"Світлові стовпи" з'являються тільки при низьких температурах, коли світло від наземних джерел відбивається у кристаликах льоду, що висять у повітрі.

У небі над Чорноморськом помітили рідкісне природне явище / фото " Новини Одеса"
У небі над Чорноморськом помітили рідкісне природне явище / фото " Новини Одеса"

Жителі Чорноморська Одеської області вночі спостерігали рідкісне природне явище - "світлові стовпи".

Про це повідомляє Telegram-канал "Новости Одесса".

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За даними спільноти, це явище можна побачити при дуже низьких температурах.

Цей оптичний ефект виникає, коли світло від наземних джерел, наприклад ліхтарів, відбивається на крижаних кристалах, зважених у повітрі.

Над Чорноморськом з'явилися
Над Чорноморськом з'явилися "світлові стовпи" / фото "Новини Одеса"
"Світлові стовпи" в Одеській області / фото " Новини Одеса"
"Світлові стовпи" в Одеській області / фото " Новини Одеса"

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: фотоновини Одещини
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