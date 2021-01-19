"Світлові стовпи": під Одесою в небі помітили рідкісне природне явище (фото)
"Світлові стовпи" з'являються тільки при низьких температурах, коли світло від наземних джерел відбивається у кристаликах льоду, що висять у повітрі.
Жителі Чорноморська Одеської області вночі спостерігали рідкісне природне явище - "світлові стовпи".
Про це повідомляє Telegram-канал "Новости Одесса".
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За даними спільноти, це явище можна побачити при дуже низьких температурах.
Цей оптичний ефект виникає, коли світло від наземних джерел, наприклад ліхтарів, відбивається на крижаних кристалах, зважених у повітрі.
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