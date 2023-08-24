24-27 серпня ризик зберігатиметься для більшості областей.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку в більшості регіонів України на сьогодні та наступні кілька днів.

В центрі прогнозують, що 25 серпня погода по всій країні буде спекотною – вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-28°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 27-32° – і без опадів.

Завтра і наступні кілька днів на тлі високої температури у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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"24-27 серпня в Україні, крім Закарпатської, Карпат, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, 24 серпня й Львівської, Дніпропетровської, 24-25 серпня й Сумської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Погода УНІАН, на День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікується тепла погода з невеликою хмарністю. Найкомфортніша температура очікується на північному сході.

Водночас 24 серпня в західних областях очікувалися сильні опади і підйом рівнів води в річках.

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