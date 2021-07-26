Величезні валуни впали на автомобіль з туристами, загинули 9 людей.

У горах Індії стався каменепад, що забрав життя дев'ятьох людей. Ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє The Tribune India.

За даними видання, щонайменше дев'ять туристів були розчавлені масивними валунами, які в неділю зісковзнули з пагорба після зсуву недалеко від Батсарі в племінному районі Кіннаур.

Загиблі були частиною групи з 11 туристів, які прямували з Сангла в Читкуль, коли в їх автомобіль врізався валун.

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Повідомляється, що як мінімум дві людини поранені.

За даними видання, в результаті обвалу був пошкоджений міст через річку Баспа і кілька автомобілів.

На відео, яке опублікували очевидці, видно, як масивні валуни зісковзують з вершини пагорба і прямують прямо до мосту Бейлі.

Фахівці кажуть, що каменепад триває, що заважає рятувальним роботам.

За словами офіційних осіб, дорога наразі закрита для транспорту та пішоходів з міркувань безпеки. Уздовж ділянки розмістилася поліція. Близько 50 автомобілів застрягли на дорозі.

Повінь в Індії

Сильні зливи в Індії викликали обвали й підтоплення житлових кварталів. Як повідомляв Погода УНІАН, кількість загиблих зросла до 125 осіб.

У липні в штаті Махараштра випало найбільше опадів за останні 40 років спостережень метеорологів. Багатоденні зливи серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей, а великі річки під загрозою розливу.

Автор: Катерина Лиманська