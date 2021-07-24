У деяких частинах західного узбережжя Індії випало до 594 мм дощу.

Сильні зливи в Індії спричинили обвали та підтоплення житлових кварталів. Кількість загиблих в суботу зросла до 125 людей.

Про це пише Reuters.

У липні в штаті Махараштра випало найбільше опадів за останні 40 років спостережень метеорологів. Багатоденні зливи серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей, а великі річки під загрозою розливу.

У Талії – близько за 180 км на південний схід від Мумбая – кількість загиблих зросла до 42 після знайдених тіл під завалами внаслідок обвалів. Сходження ґрунту зруйнували більшість будинків села.

Ще близько 40 людей потрапили у заболочену пастку. Чиновники кажуть, що імовірність знайти їх живими після 36 годин пошуків низька.

У деяких частинах західного узбережжя Індії випало до 594 мм дощу, мешканців постраждалих районів довелося евакуювати. На гірській станції Махабалешвар зафіксована найбільший рівень опадів за добу – 60 см.

Негода у світі

Протягом останніх тижнів у кількох частинах світу спостерігаються значні погіршення погодних умов: повені у Китаї і Західній Європі та хвилі пекельної спеки у Північній Америці, що породило нові побоювання з приводу впливу змін клімату.

Крім того, наприкінці тижня потоп стався в Одесі.

Автор: Яна Ставська