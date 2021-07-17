Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева і зривав навіси на літніх терасах.

Сьогодні, 17 липня, після тривалої спеки і прогнозів про те, що на Київ насувається гроза, у столиці почалася довгоочікувана злива.

Про це повідомляє 24 канал.

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У місті почався сильний вітер, а згодом – дощ, що перейшов у справжню зливу з грозою.

Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева.

На деяких літніх терасах було зірвано навіси.

Правила, яких необхідно дотримуватися під час шквалів і гроз

У ДСНС нагадали, що під час шквалів і гроз рекомендується щільно закрити вікна в приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч з ними автотранспорт, а також відключити електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени та не користуватися мобільним телефоном.

На відкритих ділянках необхідно спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися в поглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна накритися (підкласти під себе). У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Нагадаємо, завтра грозові дощі охоплять всі західні та північні, а також місцями центральні області.

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Автор: Олена Коваленко