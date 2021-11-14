Підписанти вперше в історії схвалили план скорочення використання вугілля.

Учасники міжнародного кліматичного саміту COP26 у Глазго уклали нову угоду, мета якої - максимальне скорочення викидів парникових газів в атмосферу до 2030 року і запобігання небезпечній зміні клімату.

Про це пише BBC.

Документ отримав назву кліматичний пакт, і це перша в історії кліматична угода, в якій міститься чіткий план щодо скорочення використання вугілля як найбільш руйнівного для екології викопного палива.

Угода також вимагає прискореного скорочення викидів і обіцяє збільшення фінансової допомоги країнам, що розвиваються, для адаптації до кліматичних впливів.

Однак ухвалення Пакту не обійшлося без розбіжностей. Так, наприклад, спочатку в документі йшлося про повне швидке припинення використання вугілля. Однак проти виступила Індія. Вона наполягла на поетапній відмові, яка зрештою й увійшов до фінальної версії угоди, попри невдоволення багатьох країн Заходу.

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Що таке COP26

COP (Conference of Parties) - це щорічна зустріч на найвищому рівні, де представники 197 країн обговорюють масштабні зміни клімату і намагаються домовитися про дотримання умов, щоб не допустити глобальну катастрофу.

Саміт проходить у межах Конвенції ООН про зміну клімату - міжнародного договору, підписаного майже 30 років тому практично всіма країнами та територіями Землі. Документ спрямовано на обмеження впливу людини на клімат.

COP26 став 26-ми зборами, відтоді як договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч проходила в Шотландії, в місті Глазго, з 1 по 12 листопада.

При цьому на зустріч не приїхали делегації найбільших міжнародних гравців - Росії та Китаю, а США в особі президента Джо Байдена не надали чіткої програми дій.

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Автор: Катерина Комолова