У багатьох країнах з'явилися сріблясті хмари, хоча цей рік вважається несприятливим для них через високу сонячну активність.

Учені зафіксували несподівану появу сріблястих хмар над Європою.

Як повідомляє The Watchers, хмари утворилися, незважаючи на високу сонячну активність, яка зазвичай перешкоджає цьому явищу.

Повідомляється, що в Європі стався найзначніший спалах сріблястих хмар цього року. Ці хмари, також відомі як "електричні блакитні хмари", були помічені по всій Європі, включно з Данією, Австрією, Німеччиною, Нідерландами, Англією, Польщею, Словаччиною та Бельгією.

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Це явище було несподіваним для 2024 року, оскільки він вважається несприятливим для сріблястих хмар через високу сонячну активність. Сонце нагріває верхні шари атмосфери Землі, руйнуючи молекули води, необхідні для утворення цього виду хмар. Однак нещодавні події дають змогу припустити, що у 2024 році можуть зіграти роль додаткові чинники.

Одним із чинників, що сприяють цьому, є додаткова волога в атмосфері через підводне виверження вулкана Тонга. Це виверження викинуло значну кількість водяної пари у верхні шари атмосфери.

Кількома днями раніше, 18 червня, сріблясті хмари помітили в Литві.

Ці хмари формуються на висоті приблизно 80 км над поверхнею Землі, що різко контрастує з більшістю хмар, які формуються в межах нижніх 16 км атмосфери. Видно такі хмари зазвичай протягом двох годин після заходу сонця на західному небі або перед сходом сонця на східному небі.

У 2021 році рідкісні сріблясті хмари помітили і в Україні. Побачити їх можна було ввечері в Київській області. За даними Укргідрометцентру, сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча інколи спостерігаються інші кольори, включно з червоним і зеленим.

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