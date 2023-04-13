У ДСНС розповіли про ситуацію з підтопленнями.

У Державній служби України з надзвичайних ситуацій розповіли, що у зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами. Про це під час брифінгу сказав прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлення про загрозу паводків, Хорунжий розповів, що ситуація контрольована. ДСНС взаємодіє з Українським гідрометцентром, попереджає місцеві органи влади та людей про можливі підйоми рівнів води.

"Такі попередження ми робили перед підйомами, які сталися в останні дні, 12-13 квітня, зокрема. Це ділянки Дністра, Галич - Заліщики. Там продовжуватиметься і наразі підвищення рівня води на 1,2-1,7 метрів над поточними відмітками... Сьогодні-завтра у нас: верхній Дніпро в межах країни - триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 метри", - сказав представник ДСНС.

Відео дня

Він розповів, що є затоплення заплав і окремих ділянок, зокрема у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівської області.

"Станом на ранок, на 07:00 сьогодні, у нас річка Дніпро підтоплена в Чернігівському районі - 275 господарств у семи населених пунктах. Це саме дворогосподарства, підтоплень житлових будинків немає", - сказав Хорунжий і додав, що з деякими населеними пунктами порушене транспортне сполучення.

Щодо річки Десна, то там тимчасово припинене транспортне сполучення до 10 населених пунктів Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

"І річка Сейм - там також припинено рух транспорту... Відсутнє транспортне сполучення до дев'яти населених пунктів Ніжинського району", - повідомив прес-офіцер ДСНС.

Він наголосив, що ситуація контрольована, постраждалих немає.

"Ситуація тимчасова. І я думаю, що при покращенні погодних умов вода зійде самопливом", - сказав Хорунжий.

Загроза паводку у Києві

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр попередили, що днями унаслідок весняного водопілля через Київську гідроелектростанцію може піднятися рівень води у Дніпрі.

У КМДА запевнили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові застосувати усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

Вас також можуть зацікавити новини: