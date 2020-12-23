Киян попередили про зміну погоди в найближчі три дні
24 і 25 грудня очікується від -1°С до +5°С, дороги й тротуари мають обробляти посипальними матеріалами.
Протягом 23 грудня синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг, під час опадів температура коливатиметься від -3°С до +1°с.
Про це передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, сьогодні з ранку до вечора можливий мокрий сніг, інтенсивні опади очікуються вдень.
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Опади можливі впродовж найближчих трьох днів: 24 і 25 грудня – температурні коливання від -1°С до +5°С.
"Щоб не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами", - йдеться в повідомленні.
Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму і безпечної дистанції, а також знижувати швидкість до мінімуму біля пішохідних переходів та дитячих установ.
Як повідомляв УНІАН, протягом 24-25 грудня в Україні очікується підвищення температури на 2-5 градусів.
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