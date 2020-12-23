Киян попередили про зміну погоди в найближчі три дні

24 і 25 грудня очікується від -1°С до +5°С, дороги й тротуари мають обробляти посипальними матеріалами.

У Києві піде сніг / фото УНІАН

Протягом 23 грудня синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг, під час опадів температура коливатиметься від -3°С до +1°с.

Про це передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, сьогодні з ранку до вечора можливий мокрий сніг, інтенсивні опади очікуються вдень.

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Опади можливі впродовж найближчих трьох днів: 24 і 25 грудня – температурні коливання від -1°С до +5°С.

"Щоб не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму і безпечної дистанції, а також знижувати швидкість до мінімуму біля пішохідних переходів та дитячих установ.

Як повідомляв УНІАН, протягом 24-25 грудня в Україні очікується підвищення температури на 2-5 градусів.