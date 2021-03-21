У Києві до кінця доби очікуються сильні пориви вітру

15:30, 21 березня 2021
22

Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

У Києві очікуєтьсч погіршення погоди / фото REUTERS
У Києві очікується погіршення погоди / фото REUTERS

У Києві до кінця доби очікуються пориви вітру.

У Києві погіршилася погода: столицю накрив снігопад (фото)

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні. Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Укргідрометцентрпогода у Києвіновини Києва
viber
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+8°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
53 %
768 мм
3.5 м/с
1 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся