У Києві до кінця доби очікуються сильні пориви вітру
Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтому).
У Києві до кінця доби очікуються пориви вітру.
У Києві погіршилася погода: столицю накрив снігопад (фото)
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні. Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтому).
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