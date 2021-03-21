У Києві до кінця доби очікуються сильні пориви вітру

Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

У Києві очікується погіршення погоди / фото REUTERS

У Києві до кінця доби очікуються пориви вітру.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні. Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

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