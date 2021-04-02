Тепло, наче в травні: у Києві зафіксували аномально високу температуру
Вчора у столиці зафіксували температуру, яка властива початку травня.
Квітень у Києві розпочався з температурного рекорду.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
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"1 квітня у Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С, що на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня.
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