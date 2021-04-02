Тепло, наче в травні: у Києві зафіксували аномально високу температуру

Вчора у столиці зафіксували температуру, яка властива початку травня.

У столиці зафіксували температурний рекорд / фото ua.depositphotos.com

Квітень у Києві розпочався з температурного рекорду.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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"1 квітня у Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С, що на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня.

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