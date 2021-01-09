Українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областях

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У західних областях на дорогах ожеледиця \ фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областях України.

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Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

«9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади», - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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