Українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областях

10:38, 9 січня 2021
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У західних областях на дорогах ожеледиця \ фото УНІАН
У західних областях на дорогах ожеледиця \ фото УНІАН

 У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областях України.

Українців попередили про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня

Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

«9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади», - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Автор: Юлія Янкевич

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Теги: погода в Україні
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