Українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областях
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областях України.
Українців попередили про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня
Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.
«9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади», - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
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