На завтра, 21 травня, у більшості областей України оголошено штормове попередження.

На суботу, 21 травня, у більшості областей України оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про грози та сильні пориви вітру.

"21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, за прогнозом Погода УНІАН, на вихідних в Україні очікуються дощі, місцями - сильні та з грозами, а також невелике похолодання, яке увірветься в нашу країну в неділю. Так, в суботу опади накриють практично всю територію країни, крім півдня. А в неділю невеликі дощі очікуються на півночі та північному сході. Зниження температура очікується в неділю, 22 травня. Воно торкнеться більшості західних і північних областей.

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