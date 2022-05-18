Вночі 19 травня в деяких областях України очікуються заморозки на грунті.

Вночі 19 травня у деяких областях на заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки на грунті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вночі 19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Житомирська;

Вінницька.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, в Україну прийде похолодання. Разом зі зниженням температури очікується вітер та дощі.

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