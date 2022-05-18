Вночі 19 травня у деяких областях на заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки на грунті.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Вночі 19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, I рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Житомирська;
- Вінницька.
Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, в Україну прийде похолодання. Разом зі зниженням температури очікується вітер та дощі.