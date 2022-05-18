В Україні найближчої ночі очікуються заморозки / фото УНІАН

Вночі 19 травня у деяких областях на заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки на грунті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вночі 19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Вінницька.
скріншот meteo.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, в Україну прийде похолодання. Разом зі зниженням температури очікується вітер та дощі.

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