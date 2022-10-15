За прогнозами, зима цього року в Україні очікується теплою.

Прийдешня зима в Україні очікується теплою та з невеликою кількістью снігу.

Такий прогноз на зиму оприлюднила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, передає zn.ua.

За її словами,взимку все ж можливі затоки арктичного повітря, проте вони, ймовірно, будуть короткочасними й неінтенсивними.

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"Ймовірність того, що впродовж зими можливі аномально високі температури, становить 40-50% і більше, тоді як імовірність аномально низьких температур, коли мінімальна температура повітря опускатиметься нижче -10...-15 °С , становить 10-30% і менше. Тобто в холоду шансів цієї зими набагато менше, ніж у тепла", - пояснила кліматолог.

За її даними, снігу взимку буде небегато. Натомість очікіються дощі та мокрий сніг.

"Оскільки на значній частині території України переважатимуть плюсові температури, то й опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу. Отже, стійкий сніговий покрив цієї зими може утворюватися не на всій території країни, а його висота, за оцінками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується меншою від кліматичної норми 1991–2020 рр., особливо в січні та лютому", - додала вона.

Зима в Україні 2022-2023: прогноз кліматологів

Раніше керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько розповіла, що через зміни клімату холодний період у зимові місяці буде скорочуватись.

Своєю чергою, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух прогнозує теплу зиму. "Очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20 роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період", – говорить вона.

За даними Укргідрометцентру, ймовірність тривалих холодiв у зимовий період в Україні є мінімальною. Натомість цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб.

Та, незважаючи на це, низка ЗМІ постійно пише про те, що на Україну чекає холодна зима. Такі прогнози, як бачимо, необгрунтовані.

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