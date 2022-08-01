На сьогодні, 1 серпня, в Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, у більшості областей очікуються грози, місцями - град та шквали вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"1 серпня в Україні, крім північно-східної частини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Сприятлива погода, за даними синоптиків, буде лише в п'ятьох областях:
- Київській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Харківській.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода на початку серпня в Україні буде нестійкою. Очікуються значні коливання температури та дощі.