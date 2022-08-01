Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН

На сьогодні, 1 серпня, в Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, у більшості областей очікуються грози, місцями  - град та шквали вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"1 серпня в Україні, крім північно-східної частини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Сприятлива погода, за даними синоптиків, буде лише в п'ятьох областях:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Харківській.
скріншот meteo.gov.ua

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода на початку серпня в Україні буде нестійкою. Очікуються значні коливання температури та дощі.

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