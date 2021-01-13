Завтра у Києві значно погіршиться погода

21:18, 13 січня 2021
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Вдень 14 січня до - 4°, а вночі проти 15 січня – до 11° морозу.

У Києві 14 січня очікується погіршення погодних умов / фото REUTERS
У Києві 14 січня очікується погіршення погодних умов / фото REUTERS

У Києві відзавтра, 14 січня, очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

«Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, у столиці можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до - 4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C», - йдеться у повідомленні.

Крім того, прогнозується подальше похолодання: упродовж 16-18 січня вдень до -15°C, вночі до -20°C.

Зазначається, що підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

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Автор: Тамара Отовська

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Теги: погода у Києвіпогода на завтра
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