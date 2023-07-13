Рівень води у річках може підвищитися більш як на метр.

Сьогодні, за прогнозом, опади очікуються скрізь, крім півдня та сходу країни.Небезпечні гiдрологiчні явища можливі на Львівщині, повідомляє регіональний центр з гідрометеорології.

На півдні області прогнозують сильні дощі, грози та град та шквали 15-20 м/с. Через рясні опади можуть спостерігатися підтоплення.

"Впродовж 13-14 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується формування дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води на 0,5-1,5 метра, мiсцями до 2 метрів над поточними рiвнями. Мiсцями затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь, можливе часткове затоплення госпсуб'єктів прирічкової iнфраструктури. Оголошено "жовтий" рiвень небезпеки", – йдеться в повідомленні.

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На окремих ділянках ймовірність небезпечних гiдрологiчних явищ вища – там оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки.

"В мiсцях проходження сильних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза сходу селевих потокiв", – акцентує Львівський гідрометцентр.

Погода в Україні 13 липня - прогнози

Погода УНІАН повідомила, що у четвер, 13 липня, в більшості областей України повернеться спека. На заході, півночі та в центральній частині України пройдуть дощі, зливи та грози. При цьому температура буде високою по всій країні – подекуди стовпчики термометрів покажуть +29°...+31°.

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