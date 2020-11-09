Сьогодні у Києві - хмарно з проясненнями, температура до +8°
У столиці сьогодні без опадів.
У понеділок, 9 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +8°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сьогодні на українців чекає похмура погода, температура на півдні підніметься до +14° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +8°.
Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 1,4 м/с. без опадів.
Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.
Народний прогноз
9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, що починає ночами замерзати вода, а морозець скаче по сухих берегах. Сяде осінь на горб, обійме коліна — впаде в її поділ останній лист осінній. Від срібної осені до зими рукою подати.
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Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
Відчувається як:+11 °
Мін./mакс. температура:+11° / +23°
Вологість:85 %
Тиск:763 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:46
Захід17:00
Видимість:0.4 км
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