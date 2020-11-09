Сьогодні у Києві - хмарно з проясненнями, температура до +8°

08:30, 9 листопада 2020
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У столиці сьогодні без опадів.

Сьогодні в столиці - похмуро, але іноді визиратиме сонце / фото УНІАН
Сьогодні в столиці - похмуро, але іноді визиратиме сонце / фото УНІАН

У понеділок, 9 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +8°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Сьогодні на українців чекає похмура погода, температура на півдні підніметься до +14° (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +8°.

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 1,4 м/с. без опадів.

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз

9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, що починає ночами замерзати вода, а морозець скаче по сухих берегах. Сяде осінь на горб, обійме коліна — впаде в її поділ останній лист осінній. Від срібної осені до зими рукою подати. 

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Автор: Олена Пилипчак

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