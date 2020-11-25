Завтра у Києві визирне сонце і температура підвищиться до +7°
У столиці завтра без опадів.
У четвер, 26 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до +7°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра в Україні буде сонячно, але в одній з областей пройде дощ (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +7°. Без опадів.
Вітер східного напрямку зі швидкістю до 0,6 м/с.
Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.
Народний прогноз на 26 листопада
26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. На Златоуста все поле порожнє — життя в полі завмирає, воно стає пустинним і сиротливим, земля занурюється в сон до весни. Листопадовими приморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — на гарний урожай.
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Відчувається як:+5 °
Мін./mакс. температура:+10° / +13°
Вологість:71 %
Тиск:762 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:2 %
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