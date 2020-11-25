Завтра у Києві визирне сонце і температура підвищиться до +7°

У столиці завтра без опадів.

Завтра в Києві буде хмарно, але часом визиратиме сонце / фото УНІАН

У четвер, 26 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до +7°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +7°. Без опадів.

Вітер східного напрямку зі швидкістю до 0,6 м/с.

Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.

Народний прогноз на 26 листопада

26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. На Златоуста все поле порожнє — життя в полі завмирає, воно стає пустинним і сиротливим, земля занурюється в сон до весни. Листопадовими приморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — на гарний урожай.

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