Цього року зима у столиці тривала лише 48 днів.

У Київ завітала метеорологічна весна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За словами метеорологів, починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря у столиці стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми.

"Зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники, й виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, згідно з прогнозами, середньодобові температури у Києві й надалі будуть позитивними.

Нагадаємо, метеорологічна зима у Києві цього сезону настала наприкінці грудня. Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся 20 грудня - зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми.

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