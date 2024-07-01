Потоки води, бруду і сміття хлинули з гір, залишивши катастрофічні наслідки.

Сильні шторми прокотилися Швейцарією, Францією, Австрією та Італією. Унаслідок стихії загинули щонайменше семеро людей. Як пише The Watcers, шторми спричинили повені, зсуви ґрунту та масштабну шкоду інфраструктурі. Найбільше постраждали Швейцарія та північний схід Франції.

Як повідомляється, кількість опадів сягала 27 мм на годину протягом приблизно 2-3 годин. Унаслідок цього потоки води, бруду та сміття хлинули з гір, залишивши катастрофічні наслідки.

У Швейцарії чотири людини загинули, ще одна зникла безвісти. На північному сході Франції повідомляють про трьох загиблих.

Поліція Швейцарії повідомила, що в долині річки Рона вночі пройшов особливо сильний дощ, що спричинив сильні зливові паводки, які застали людей зненацька. Частина невеликого автодорожнього мосту обвалилася, а Рона вийшла з берегів, затопивши шосе і залізничну лінію.

Три людини загинули внаслідок зсуву ґрунту, і ще одну знайдено мертвою в готелі. Ймовірно, чоловік загинув через раптовий підйом паводкових вод.

Ще троє літніх людей віком від 70 до 80 років загинули, коли на їхню машину впало дерево.

В Італії повені, грози та зсуви ґрунту зачепили різні північні регіони.

Штормове попередження по Україні - подробиці

1 липня в Україні також очікується непогожа погода. На заході країни пройдуть грози, а в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях очікуються значні дощі.

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