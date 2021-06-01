У Пакистані негода стала причиною смерті десяти людей, ще троє отримали травми.

10 людей загинули і троє постраждали в результаті дощу у пакистанському Пенджабі.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Згідно з повідомленнями, під час грози в районі Тарік Абад міста Окара в Пенджабі обвалився дах, в результаті чого вісім людей загинули й троє отримали поранення.

Серед загиблих три жінки, четверо дітей і чоловік, особи поранених поки не відомі.

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В іншому випадку людина померла після того, як на неї впала стіна.

Ще один чоловік загинув після удару блискавки.

У понеділок метеорологічний департамент Пакистану передбачив грози разом з сильними вітрами в різних частинах країни.

Негода в Україні

Раніше негода прокотилася по Україні. У більшості регіонів пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Запоріжжі затопило центру міста: автомобілі буквально плавали по вікна у воді.

30 травня у Житомирі пройшла сильна злива, в результаті якого кілька вулиць виявилися затопленими. Пішоходам було по коліно води, а транспорт виявився заблокований.

Окупований Сімферополь також затопило і засипало градом. У кількох районах міста пройшов град розміром з горошини, пориви вітру повалили Дерева на дороги.

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Автор: Катерина Лиманська