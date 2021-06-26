Негода позривала дахи будинків, повалила дерева, травмовано двох осіб. Влада міста вирішує як мінімізувати наслідки ймовірної негоди в разі її повторення.

На Рівненщині ліквідовують наслідки вчорашнього буревію.

Як передає кореспондент УНІАН, буревій розпочався ввечері 25 червня раптово. Сильні пориви вітру в обласному центрі валили дерева на припарковані у дворах автомобілі.

За даними прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області, дві автівки на вулиці Пушкіна обласного центру довелося рятувальникам витягувати із «зеленого» полону за допомогою спеціальних інструментів.

25 червня внаслідок повалених дерев було блоковано трасу міжнародного значення «Київ-Ковель-Ягодин». За інформацією прес-служби рятувальників через сильний вітер там впало понад 30 дерев.

Читайте такожДСНС попередила про загрозу сходження селевих потоків у Карпатах, туристам слід бути обережнимиПодібна ситуація спостерігалася й на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Тараканів Дубенського району, де ввечері через негоду вітер повалив 17 дерев. Утворився затор з автомобілів.

Рятувальники розчистили проїзд за допомогою бензопил. Жертв та постраждалих немає – стверджують рятувальники.

Наразі в регіоні тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, визначаються завдані нею збитки.

На Рівненщині внаслідок буревію травмовано двох осіб

На Рівненщині внаслідок буревію травмовано двох осіб: одну - від удару блискавки, іншу - внаслідок падіння шиферу. Як повідомляється на сайті ДСНС, обох постраждалих госпіталізовано.

Крім того, внаслідок негоди частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні ліцею, школи та селищної ради та відключено від електропостачання 340 населених пунктів.

До робіт з ліквідації наслідків негоди залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки.

Роботи завершено.

Разом з тим у Рівному сьогодні готуються до повторення вчорашнього буревію. Влада міста вирішує як мінімізувати наслідки ймовірної негоди в разі її повторення. Як передає кореспондент УНІАН, 26 червня в Рівненському міськвиконкомі під керівництвом міського голови Рівного Олександра Третяка було проведено засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків вчорашньої негоди в обласному центрі. На засіданні визначено комплекс першочергових заходів з відновлення електропостачання, ремонту пошкоджених дахів будинків та прибирання повалених негодою дерев з проїжджих частин і тротуарів міста.

Як зазначалося під час засідання, 26 червня, за прогнозами синоптиків, в місті очікується повторення вчорашньої негоди тільки з меншими наслідками. Орієнтовно погіршення погоди настане після 17-ї години. Тому комунальні служби орієнтовані ще раз побувати у проблемних місцях обласного центру, прочистити дощоприймальники, перевірити стан закріплення зовнішньої реклами, аби рекламні конструкції під дією поривів вітру не травмували городян.

У п’ятницю ввечері рясна злива з поривами вітру накрила Львів. Негода тривала не довго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Тоді як українська столиці потерпала від спеки. 24 червня у Києві зафіксували температурний рекорд. Середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

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Автори: Вікторія Токарєва, Петро Хромих