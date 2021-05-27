Індію накрив другий за останні два тижні потужний циклон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, через негоду зі східної частини Індії евакуювали понад мільйон людей. Відомо про двох загиблих.
Буревій Яас зруйнував понад 20 тисяч будівель уздовж узбережжя. Пориви вітру сягали 150 кілометрів на годину. Десятки населених пунктів залишились без електрики. У кількох штатах обмежили роботу аеропортів та залізниці, а риболовецьким суднам заборонили виходити в море.
Читайте такожЛюдство очікує найспекотніший рік за всю історію - метеорологи
Негода в Індії: що відомо
Індію накрив найпотужніший за останні 20 років циклон. Тисячі людей були змушені полишити свої домівки.
Буревій зі швидкістю у 160 кілометрів на годину розтрощив сотні будинків, повивертав із корінням дерева й лишив без електропостачання цілі поселення.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram