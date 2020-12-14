Курортну провінцію Анталія в Туреччині накрила масштабна повінь
Негода з проливними дощами прийшла в провінцію Анталія ще в п'ятницю ввечері, але в Аланьї вночі злива посилився і перейшла в град.
У провінції Анталія місцевих жителів та туристів накрили зливи, град і сніг, великі території опинилися під водою, затопило кілька човнів.
Біля берегів Анталії стався землетрус (відео)Вперше сніг в горах Анталії випав ще 22 жовтня, проте на самому курорті досі стояла досить тепла погода - сонце або мінлива хмарність, близько +20 °C вдень, і +14 °C вночі. Проте цими вихідними все змінилася - на головний турецький курорт прийшла зима і негода.
Як повідомляє ТСН з посиланням на CNN Turk, в районі Газіпаша (туристичний район поруч з курортом Аланья) вранці сталася повінь в центрі міста через сильну зливу. Води було так багато, що в центрі курорту затопило паркувальні майданчики разом з автомобілями, а туристичні магазинчики були змушені зачинитися.
Поки Газіпашу заливала злива, на Аланью обрушився град. Негода з проливними дощами прийшла в провінцію Анталія ще в п'ятницю ввечері, але в Аланьї вночі злива посилився і перейшла в град. Градини досягали розміру горіха, пошкодивши безліч автомобілів.
Град пройшовся і західними районами провінції Анталія. Так, градини розміром з горіх накрили місто-курорт Каш (на захід від Кемера). Причому град в цьому місці був настільки інтенсивним, що за свідченнями місцевої преси, білі "горіхи" покрили собою всю поверхню, так що місто стало повністю білим.
А в горах Анталії випав сніг. Через рясний снігопад на перевалі Алакабель, що з'єднує Конью з Анталією, спостерігалися перебої в русі транспорту.
Ураганний вітер повалив дерева, які заблокували рух на дорогах. Також постраждали будинки в населеному пункті Дідім (провінція Айдин).
В провінції Анталія випала рекордна кількість опадів, зокрема в місті Анталія випало 61,8 мм опадів, в Демре - 94,8, а в районі лісових масивів Манавгат рівень опадів склав 100,3.
В результаті негоди, яка тривала два дні в Бодрумі, що на узбережжі Егейського моря в провінції Мугла, і супроводжувалася сильними поривами вітру силою до 80 км / ч, було потоплено судно-катамаран і кілька рибальських човнів. Величезні хвилі, що утворилися на Кумбахе, Гюмбеті, Бітезі також зруйнували набережні і інфраструктуру вздовж узбережжя.
Вітрильний катамаран вартістю 8 млн лір ($1,5 млн) перекинувся біля узбережжя Бітеза і затонув.
Згідно з інформацією, отриманою з метеорології, стало відомо, що буря втратить свою силу вночі.
Наразі про людські жертви не повідомляється.
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