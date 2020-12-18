Хмарно, вогко та з мокрим снігом: синоптик розповіла про погоду на День святого Миколая

13:13, 18 грудня 2020
24

У західних областях - без опадів.

Завтра в Україні очікується волога погода / фото УНІАН
Завтра в Україні очікується волога погода / фото УНІАН

Завтра, на День святого Миколая, 19 грудня, погода в більшості областей України буде хмарною, вологою та з відлигою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

В Україну повертаються дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні (карта)

"Атмосферні фронти зачіпатимуть північні, центральні, східні області, трохи південну частину України - місцями можливі мряка, дощ, мокрий сніг, тумани. У західних областях - без опадів, в неділю там навіть може з'явитися сонечко", - написала вона.

Вітер західного напрямку, переважно слабкий.

Протягом вихідних 19-20 грудня стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля, на півдні та заході +3°...+7°.

У Києві буде вогко, можливий мокрий сніг. Проте загалом без істотних опадів. Туман погіршуватиме видимість. Температура повітря ні вночі, і вдень буде однаковою близько 0°. У неділю ситуація особливо не зміниться.

Перша половина наступного тижня принесе незначне похолодання, а в другій половині побільшає опадів.

Вас можуть зацікавити інші погодні новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: синоптикпрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовіпогода в Україніпогода на вихідніпогода у Києвіпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
85 %
760 мм
4.6 м/с
8 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять