Хмарно, вогко та з мокрим снігом: синоптик розповіла про погоду на День святого Миколая

У західних областях - без опадів.

Завтра в Україні очікується волога погода / фото УНІАН

Завтра, на День святого Миколая, 19 грудня, погода в більшості областей України буде хмарною, вологою та з відлигою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Атмосферні фронти зачіпатимуть північні, центральні, східні області, трохи південну частину України - місцями можливі мряка, дощ, мокрий сніг, тумани. У західних областях - без опадів, в неділю там навіть може з'явитися сонечко", - написала вона.

Вітер західного напрямку, переважно слабкий.

Протягом вихідних 19-20 грудня стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля, на півдні та заході +3°...+7°.

У Києві буде вогко, можливий мокрий сніг. Проте загалом без істотних опадів. Туман погіршуватиме видимість. Температура повітря ні вночі, і вдень буде однаковою близько 0°. У неділю ситуація особливо не зміниться.

Перша половина наступного тижня принесе незначне похолодання, а в другій половині побільшає опадів.

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