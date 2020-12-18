Хмарно, вогко та з мокрим снігом: синоптик розповіла про погоду на День святого Миколая
У західних областях - без опадів.
Завтра, на День святого Миколая, 19 грудня, погода в більшості областей України буде хмарною, вологою та з відлигою.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Атмосферні фронти зачіпатимуть північні, центральні, східні області, трохи південну частину України - місцями можливі мряка, дощ, мокрий сніг, тумани. У західних областях - без опадів, в неділю там навіть може з'явитися сонечко", - написала вона.
Вітер західного напрямку, переважно слабкий.
Протягом вихідних 19-20 грудня стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля, на півдні та заході +3°...+7°.
У Києві буде вогко, можливий мокрий сніг. Проте загалом без істотних опадів. Туман погіршуватиме видимість. Температура повітря ні вночі, і вдень буде однаковою близько 0°. У неділю ситуація особливо не зміниться.
Перша половина наступного тижня принесе незначне похолодання, а в другій половині побільшає опадів.
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