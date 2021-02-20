Вже завтра погода в Україні кардинально зміниться (карта)
Погода в Україні завтра, 21 лютого, покращитися.
Погода в Україні у неділю, 21 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На Сході падатиме слабкий сніг, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
"Потепління не означає плавний перехід до пролісків": синоптик дала докладний прогноз на вихідні
Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Закарпатті.
На Західній Україні протягом усієї доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 градусів. На Закарпатті буде найтепліше – +6...+8 градусів. У східних регіонах періодично йтиме слабкий сніг. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.
На Півночі країни синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У південних областях завтра також буде сухо. Там слід очікувати +2...+5 градусів.
У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+3 градусів. Надалі потепління посилиться.
"Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду", – повідомила синоптик Наталка Діденко.
На своїй сторінці у Фейсбуці вона зазначила, що зміна повітряних мас у кінці лютого – "приємний натяк на весну".
Прогноз погоди у містах України на неділю, 21 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +1...+3
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – 0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...+2
Київ – +1...+3
Погода в Україні: що відомо
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро-4°... -9°
- Донецьк-1°... -9°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя-3°... -10°
- Івано-Франківськ+5°... -10°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький-2°... -6°
- Луганськ-2°... -10°
- Луцьк+3°... -4°
- Львів+4°... -5°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-4°... -6°
- Рівне+2°... -5°
- Сімферополь-2°... -8°
- Суми-6°... -7°
- Тернопіль+2°... -7°
- Харків-4°... -9°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький+2°... -6°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-4°... -5°
- Чернівці+3°... -9°