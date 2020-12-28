Синоптики обіцяють підвищення температури в Україні: на Новий рік очікується до +14° (відео)
На свята в Україні буде по-весняному тепло.
Синоптики обіцяють підвищення температури до кінця року. 31 грудня можливі дощі на заході та півночі країни, у решті областей буде сухо, і по-весняному тепло.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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На півдні стовпчики термометрів можуть піднятися до +14°. Доти ж на українців чекає сильний вітер та мокрий сніг.
Сьогодні температурний режим буде від -4° на сході і півночі. До +9° - на півдні. У столиці сьогодні чекаємо мокрого снігу та ожеледі.
Погода в Україні на Новий рік від народного синоптика
Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів і опадів.
За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига; температура буде +1°...+2°. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.
Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3° і сніг або мокрий сніг.
У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до + 1°...+2°. Опадів не очікується. Сніг з дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.
- Вінниця+6°... +5°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+5°... +4°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+3°... +1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ-4°... -5°
- Луцьк+6°... +5°
- Львів+6°... +4°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+7°... +6°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+5°... +4°
- Сімферополь+13°... +4°
- Суми-3°... -5°
- Тернопіль+6°... +5°
- Харків-3°... -4°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницький+7°... +5°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+8°... +4°