Синоптики обіцяють підвищення температури в Україні: на Новий рік очікується до +14° (відео)

На свята в Україні буде по-весняному тепло.

На Новий рік в Україні буде тепло / фото УНІАН

Синоптики обіцяють підвищення температури до кінця року. 31 грудня можливі дощі на заході та півночі країни, у решті областей буде сухо, і по-весняному тепло.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На півдні стовпчики термометрів можуть піднятися до +14°. Доти ж на українців чекає сильний вітер та мокрий сніг.

Сьогодні температурний режим буде від -4° на сході і півночі. До +9° - на півдні. У столиці сьогодні чекаємо мокрого снігу та ожеледі.

Погода в Україні на Новий рік від народного синоптика

Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів і опадів.

За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига; температура буде +1°...+2°. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3° і сніг або мокрий сніг.

У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до + 1°...+2°. Опадів не очікується. Сніг з дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.