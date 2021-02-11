П'ятий день негоди у Львові: у місті прогнозують випадання місячної норми снігу (фоторепортаж, відео)

12:32, 11 лютого 2021
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Львів замітає снігом.

Снігопади, крижаний дощ й ожеледиця продовжать випробовувати Україну. Вже у суботу, попереджають синоптики, вдарить мороз, подекуди до -23°. А от нині знову потужні хуртовини - на півночі та заході країни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Львів ще не оговтався від попереднього снігопаду. П'ятий день поспіль з невеликими перервами на Львівщині падає сніг. Лише цієї ночі випало понад 10 сантиметрів. Справжню проблему для комунальників і містян обіцяють саме сьогодні, бо за найгіршими прогнозами лише нині має випасти місячна норма снігу.

Сніжити почало ще напередодні ввечері, опади мокрі, зараз сніг ще рясніший, подекуди - вітер і заметіль. Громадський транспорт курсує, снігоприбиральна техніка працює.

Напередодні у місці засідав штаб з ліквідації негоди і там попередили, що керівників районів, які будуть погано чистити місто, можуть звільнити. Загалом комунальники працюють дуже інтенсивно, але з такими рясними опадами вдається впоратися не одразу, тож людей закликають при можливості не виїжджати власним транспортом сьогодні у місто. А якщо хтось виїхав, то підбирати на зупинках пасажирів, які чекають на громадський транспорт.  Через такі снігопади можуть бути перебої у курсуванні громадського транспорту.

Також у місто обмежили в'їзд вантажівок за винятком тих, що везуть продукти харчування. Синоптики попереджають, що складні погодні умови збережуться у найближчі кілька днів. 

Відео: Igor Zinkevych

На Рівненщині сніг іде з вечора. На дорогах працюють не лише комунальники - залучили й військових, які чистять тротуари і витягають машини. Всі школи у Рівному перевели на дистанційне навчання. Так само у 30-х громадах області.

На кілька днів прогнозують хуртовини, ожеледицю, сильний сніг. Циклон буде вирувати і над трасою Київ-Чоп, тому водіям радять без особливої потреби у далеку дорогу не виїжджати. У Рівне попросили людей по можливості працювати з дому. Така погода протримається до вихідних. 

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Автор: Олена Пилипчак

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