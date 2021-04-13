Опадів не очікується.

У середу, 14 квітня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +15°, а вночі - опустяться до +6°.

Практично весь день буде хмарно з проясненнями.

Очікується вітер зі швидкістю до 2,9 м/с.

Атмосферний тиск складе 746 мм рт. ст.

Народні прикмети 14 квітня

14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.

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Автор: Олена Пилипчак