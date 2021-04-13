Завтра в Києві визирне сонце / фото УНІАН, Сергій Чузавков
У середу, 14 квітня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +15°, а вночі - опустяться до +6°.
Практично весь день буде хмарно з проясненнями.
Очікується вітер зі швидкістю до 2,9 м/с.
Атмосферний тиск складе 746 мм рт. ст.
Народні прикмети 14 квітня
14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
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