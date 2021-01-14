Завтра у Києві вдень вдарить мороз до -10°

17:00, 14 січня 2021
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Вночі температура опуститься до -17°.

Завтра в Києві - сильний мороз / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Києві - сильний мороз / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 15 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів опустяться до -10°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Україну накриють сильні снігопади, вночі температура різко впаде до -21° (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -17°, а вдень підніметься максимум до -10°. 

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с. 

Атмосферний тиск - 740 мм рт. ст.

Народний прогноз на 15 Січня

У цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського - чудотворця, що носив мирське ім'я Прохор.

Серафим у перекладі означає «пекучий», «полум'яніючий», «спалюючий», «запалюючий», «зігріваючий» - все своє життя віддав Богові, посвятив молінню за благодать людей.

15 січня на полях іній - буде мокрий рік.

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Автор: Олена Пилипчак

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