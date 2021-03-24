Киян завтра потішить сонячна погода з температурою до +6°

17:00, 24 березня 2021
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Опадів не очікується.

У Києві завтра визирне сонце / фото УНІАН, Сергій Чузавков
У Києві завтра визирне сонце / фото УНІАН, Сергій Чузавков

У четвер, 25 березня в столиці очікується малохмарна погода, без опадів.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Половину областей України накриє дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +6°, а вночі - опустяться до -1°.

Практично весь день буде спостерігатися практично безхмарна погода.

Очікується вітер зі швидкістю до 5,3 м/с.

Атмосферний тиск складе 748 мм рт. ст.

Народні прикмети 25 березня

25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.

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Автор: Олена Пилипчак

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