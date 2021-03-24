Киян завтра потішить сонячна погода з температурою до +6°
Опадів не очікується.
У четвер, 25 березня в столиці очікується малохмарна погода, без опадів.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Половину областей України накриє дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +6°, а вночі - опустяться до -1°.
Практично весь день буде спостерігатися практично безхмарна погода.
Очікується вітер зі швидкістю до 5,3 м/с.
Атмосферний тиск складе 748 мм рт. ст.
Народні прикмети 25 березня
25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.
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Відчувається як:+14 °
Мін./mакс. температура:+10° / +16°
Вологість:92 %
Тиск:757 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів:89 %
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