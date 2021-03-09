Ожеледиця та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на найближчі дні
Температура вночі впаде до до -15°.
У наступні дві доби, 10-11 березня, переважно без опадів. У п'ятницю, 12 березня, місцями очікується сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
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12 березня в Україні, крім сходу, часом сніг, у західних областях з дощем. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Температура вночі -5°...-11°, у північно-східних та східних областях до -15°, 12 березня у західних областях 0°...-5°.
Вдень від -2° до +3°, завтра на Закарпатті, 11-12 березня на заході та півдні країни +2°...+7°.
Прогноз погоди в Україні на 10 березня від Наталки Діденко
У середу, 10 березня, значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєві опади не очікуються.
Вітер буде з північного сходу, помірний.
Найближча ніч - холодна, -5°...-10°, на північному сході та півночі місцями -10°...-15°.
Завтра вдень передбачається від -3° до +3°, на Закарпатті до +6°.
У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5°...-8°, вдень 0°...-2°.
Синоптик запевняє, що потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня.
- Вінниця-1°... -7°
- Дніпро0°... -8°
- Донецьк+1°... -9°
- Житомир0°... -8°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ+3°... -4°
- Київ-1°... -8°
- Кропивницький-1°... -8°
- Луганськ+2°... -8°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -7°
- Миколаїв+3°... -6°
- Одеса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне-2°... -7°
- Сімферополь+3°... -6°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків-2°... -9°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницький-1°... -6°
- Черкаси-1°... -8°
- Чернігів-1°... -10°
- Чернівці+2°... -4°