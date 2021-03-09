Ожеледиця та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на найближчі дні

14:47, 9 березня 2021
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Температура вночі впаде до до -15°.

В Україні наприкінці тижня очікуються опади / фото УНІАН
В Україні наприкінці тижня очікуються опади / фото УНІАН

У наступні дві доби, 10-11 березня, переважно без опадів. У п'ятницю, 12 березня, місцями очікується сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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12 березня в Україні, крім сходу, часом сніг, у західних областях з дощем. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Температура вночі -5°...-11°, у північно-східних та східних областях до -15°, 12 березня у західних областях 0°...-5°. 

Вдень від -2° до +3°, завтра на Закарпатті, 11-12 березня на заході та півдні країни +2°...+7°.

Прогноз погоди в Україні на 10 березня від Наталки Діденко

У середу, 10 березня, значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєві опади не очікуються.

Вітер буде з північного сходу, помірний.

Найближча ніч - холодна, -5°...-10°, на північному сході та півночі місцями -10°...-15°.

Завтра вдень передбачається від -3° до +3°, на Закарпатті до +6°.

У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5°...-8°, вдень 0°...-2°.

Синоптик запевняє, що потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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