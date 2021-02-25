Раптове тепло в кінці лютого: завтра в Україні температура сягне +19° (карта)

16:30, 25 лютого 2021
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Найтепліше буде у західній частині країни.

Завтра у західних областях очікується раптове потепління / Фото ua.depositphotos.com
Завтра у західних областях очікується раптове потепління / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 26 лютого, практично по всій країні очікується тепла сонячна погода. Денний температурний максимум сягне +19° на Івано-Франківщині. Опадів не очікується.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Україна буде однією з найтепліших у Європі країн: синоптик потішила прогнозом на завтра

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +11°.
  • У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +7°.
  • У Львові у п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
  • У Луцьку - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +13°.
  • У Рівному в п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, вночі +1°, вдень +12°.
  • У Тернополі 26 лютого вночі буде +1°, вдень +14°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +13°.
  • В Івано-Франківську завтра сонячно, вночі +1°, вдень +19°.
  • У Чернівцях у п'ятницю - сонячно, вночі + 2°, вдень +15°.
  • У Вінниці завтра сонячно, +3°...+13°.
  • У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +12°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +7°.
  • У Кропивницькому - сонячно, температура вночі +1°, вдень +10°.
  • У Полтаві завтра хмарна з проясненнями погода, температура повітря +2°...+9°.
  • В Одесі 26 лютого - сонячно, температура вночі +3°, вдень +13°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі +1°, вдень +12°, ясна погода.
  • У Миколаєві завтра буде сонячно, вночі -1°, вдень +13°.
  • У Запоріжжі - сонце, температура вночі 0°, вдень +9°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+6°.
  • У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +8°.
  • У Дніпрі - сонячно, температура вночі 0°, вдень +11°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно, +3°...+10°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +9°. 
  • У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі 0°, вдень +8°.
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 26 лютого

26 лютого - день Святого Мартініана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.

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Автор: Олена Пилипчак

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