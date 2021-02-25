Раптове тепло в кінці лютого: завтра в Україні температура сягне +19° (карта)
Найтепліше буде у західній частині країни.
У п'ятницю, 26 лютого, практично по всій країні очікується тепла сонячна погода. Денний температурний максимум сягне +19° на Івано-Франківщині. Опадів не очікується.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Україна буде однією з найтепліших у Європі країн: синоптик потішила прогнозом на завтра
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +11°.
- У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +7°.
- У Львові у п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +13°.
- У Рівному в п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, вночі +1°, вдень +12°.
- У Тернополі 26 лютого вночі буде +1°, вдень +14°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +13°.
- В Івано-Франківську завтра сонячно, вночі +1°, вдень +19°.
- У Чернівцях у п'ятницю - сонячно, вночі + 2°, вдень +15°.
- У Вінниці завтра сонячно, +3°...+13°.
- У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +12°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +7°.
- У Кропивницькому - сонячно, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Полтаві завтра хмарна з проясненнями погода, температура повітря +2°...+9°.
- В Одесі 26 лютого - сонячно, температура вночі +3°, вдень +13°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +1°, вдень +12°, ясна погода.
- У Миколаєві завтра буде сонячно, вночі -1°, вдень +13°.
- У Запоріжжі - сонце, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+6°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +8°.
- У Дніпрі - сонячно, температура вночі 0°, вдень +11°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно, +3°...+10°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі 0°, вдень +8°.
Народні прикмети 26 лютого
26 лютого - день Святого Мартініана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.
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Погода в Україні
- Вінниця+12°... +2°
- Дніпро+2°... 0°
- Донецьк-1°... -4°
- Житомир+10°... +2°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+18°... -1°
- Київ+9°... +2°
- Кропивницький+8°... 0°
- Луганськ-2°... -3°
- Луцьк+10°... +1°
- Львів+12°... +1°
- Миколаїв+11°... -1°
- Одеса+11°... +3°
- Полтава+4°... +1°
- Рівне+10°... +2°
- Сімферополь+4°... +1°
- Суми+3°... +2°
- Тернопіль+12°... +2°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницький+12°... +2°
- Черкаси+7°... 0°
- Чернігів+7°... +1°
- Чернівці+14°... -1°
+13°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+13 °
Мін./mакс. температура:+1° / +11°
Вологість:58 %
Тиск:750 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:48
Захід17:57
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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