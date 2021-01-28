Циклон відступає: завтра в Україні визирне сонце, але у низці областей все ще сніжитиме (карта)

16:30, 28 січня 2021
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Погода в країні почне стабілізуватися.

Циклон поступово починає залишати Україну / Фото ua.depositphotos.com
Циклон поступово починає залишати Україну / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 29 січня, у більшості областей України все ще продовжаться снігопади. Але на північному заході, сході та півдні з-за хмар визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від 0° до +5°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Сніг, поривчастий вітер та подалі похолодання: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

  • У Києві буде сніг, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.
  • У Чернігові-сніжно, температура повітря вночі -6°, вдень -1°.
  • У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +1°.
  • У Луцьку-хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.
  • У Рівному в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -8°, вдень 0°.
  • У Тернополі 29 січня вночі буде -6°, вдень +1°, сніг.
  • У Хмельницькому завтра очікується сніг, вночі -8°, вдень +1°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -3°, вдень +4°.
  • У Чернівцях у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -3°, вдень +5°.
  • У Вінниці завтра сніг, -10°...+1°.
  • У Житомирі в п'ятницю буде сніжно, температура вночі -7°, вдень +1°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -10°, вдень +1°, сніг.
  • У Кропивницькому очікується похмурий день, температура вночі -7°, вдень -1°.
  • У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря -5°...+1°.
  • В Одесі 29 січня буде хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі -2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Сумах завтра можливий сніг, температура повітря -7°...0°.
  • У Харкові - сніг, температура вночі -5°, вдень +1°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +2°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, дощ, +2°...+4°.
  • У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 29 січня

29 січня - Петра Вериги. Вериги - це кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди "для приборкання плоті".

В день Петра Вериги розбиваються криги. Гайвороння кряче в цей день на метелицю. Місяць уночі обгородився хмарами - буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека.

Ніч на передодні Петра місячна, і на небі видно зорі - літо буде врожайне, рік щасливий; ніч понура - то й рік буде понурий; неврожай, пошесть на худобу.

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Автор: Олена Пилипчак

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