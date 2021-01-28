Циклон відступає: завтра в Україні визирне сонце, але у низці областей все ще сніжитиме (карта)

Погода в країні почне стабілізуватися.

Циклон поступово починає залишати Україну / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 29 січня, у більшості областей України все ще продовжаться снігопади. Але на північному заході, сході та півдні з-за хмар визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від 0° до +5°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде сніг, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.

У Чернігові-сніжно, температура повітря вночі -6°, вдень -1°.

У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +1°.

У Луцьку-хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.

У Рівному в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -8°, вдень 0°.

У Тернополі 29 січня вночі буде -6°, вдень +1°, сніг.

У Хмельницькому завтра очікується сніг, вночі -8°, вдень +1°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -3°, вдень +4°.

У Чернівцях у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -3°, вдень +5°.

У Вінниці завтра сніг, -10°...+1°.

У Житомирі в п'ятницю буде сніжно, температура вночі -7°, вдень +1°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -10°, вдень +1°, сніг.

У Кропивницькому очікується похмурий день, температура вночі -7°, вдень -1°.

У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря -5°...+1°.

В Одесі 29 січня буде хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Сумах завтра можливий сніг, температура повітря -7°...0°.

У Харкові - сніг, температура вночі -5°, вдень +1°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +2°.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, дощ, +2°...+4°.

У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 29 січня

29 січня - Петра Вериги. Вериги - це кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди "для приборкання плоті".

В день Петра Вериги розбиваються криги. Гайвороння кряче в цей день на метелицю. Місяць уночі обгородився хмарами - буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека.

Ніч на передодні Петра місячна, і на небі видно зорі - літо буде врожайне, рік щасливий; ніч понура - то й рік буде понурий; неврожай, пошесть на худобу.

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