Циклон відступає: завтра в Україні визирне сонце, але у низці областей все ще сніжитиме (карта)
Погода в країні почне стабілізуватися.
У п'ятницю, 29 січня, у більшості областей України все ще продовжаться снігопади. Але на північному заході, сході та півдні з-за хмар визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від 0° до +5°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сніг, поривчастий вітер та подалі похолодання: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
- У Києві буде сніг, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.
- У Чернігові-сніжно, температура повітря вночі -6°, вдень -1°.
- У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +1°.
- У Луцьку-хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.
- У Рівному в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -8°, вдень 0°.
- У Тернополі 29 січня вночі буде -6°, вдень +1°, сніг.
- У Хмельницькому завтра очікується сніг, вночі -8°, вдень +1°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -3°, вдень +4°.
- У Чернівцях у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -3°, вдень +5°.
- У Вінниці завтра сніг, -10°...+1°.
- У Житомирі в п'ятницю буде сніжно, температура вночі -7°, вдень +1°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -10°, вдень +1°, сніг.
- У Кропивницькому очікується похмурий день, температура вночі -7°, вдень -1°.
- У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря -5°...+1°.
- В Одесі 29 січня буде хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Сумах завтра можливий сніг, температура повітря -7°...0°.
- У Харкові - сніг, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +2°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, дощ, +2°...+4°.
- У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
Народні прикмети 29 січня
29 січня - Петра Вериги. Вериги - це кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди "для приборкання плоті".
В день Петра Вериги розбиваються криги. Гайвороння кряче в цей день на метелицю. Місяць уночі обгородився хмарами - буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека.
Ніч на передодні Петра місячна, і на небі видно зорі - літо буде врожайне, рік щасливий; ніч понура - то й рік буде понурий; неврожай, пошесть на худобу.
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- Вінниця-1°... -6°
- Дніпро+6°... -3°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир0°... -5°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ0°... -6°
- Кропивницький+1°... -5°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк-1°... -7°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+1°... -3°
- Одеса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Рівне-2°... -8°
- Сімферополь+3°... -2°
- Суми+4°... -2°
- Тернопіль-2°... -6°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницький-1°... -6°
- Черкаси+1°... -6°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці0°... -7°