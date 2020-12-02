Сніг з дощем та ожеледиця: синоптик дала невтішний прогноз погоди на завтра
Лише на заході та на значній території півдня переважатиме суха погода.
Україна опинилася між циклоном на північному заході Європи, циклоном на півдні Італії та холодним антициклоном на північному сході.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Завтра, 3 грудня, очікується сніг та дощі у східних областях України, подекуди опади ймовірні на півночі, у центрі та на Одещині. Подібна синоптична ситуація створить умови для ожеледі та ожеледиці.
На заході, на значній території півдня, на Вінниччині переважатиме суха погода. Вітер - з південного сходу, поривчастий.
Температура повітря коливатиметься від -4° до +2°. На півдні очікується +2°...+6°.
У Києві переважатиме волога погода, без сильних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі до -2°, вдень до +2°.
Попередження про погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні та завтра, 2 грудня та 3 грудня, в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця.
"2 грудня в Україні крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+1°... -2°
- Івано-Франківськ0°... -5°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ-3°... -5°
- Луцьк0°... -2°
- Львів0°... -5°
- Миколаїв+3°... +1°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне-1°... -3°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми-2°... -4°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-3°... -4°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці0°... -3°