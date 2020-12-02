Сніг з дощем та ожеледиця: синоптик дала невтішний прогноз погоди на завтра

Лише на заході та на значній території півдня переважатиме суха погода.

Україну накриє негода / фото УНІАН

Україна опинилася між циклоном на північному заході Європи, циклоном на півдні Італії та холодним антициклоном на північному сході.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Завтра, 3 грудня, очікується сніг та дощі у східних областях України, подекуди опади ймовірні на півночі, у центрі та на Одещині. Подібна синоптична ситуація створить умови для ожеледі та ожеледиці.

На заході, на значній території півдня, на Вінниччині переважатиме суха погода. Вітер - з південного сходу, поривчастий.

Температура повітря коливатиметься від -4° до +2°. На півдні очікується +2°...+6°.

У Києві переважатиме волога погода, без сильних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі до -2°, вдень до +2°.

Попередження про погіршення погодних умов в Україні

Сьогодні та завтра, 2 грудня та 3 грудня, в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця.