Потепління продовжиться, опади та ожеледиця відступлять: прогноз погоди в Україні на тиждень (карта)

Невеликий сніг очікується тільки на вихідних.

На цьому тижні очікується тепліша погода / Фото ua.depositphotos.com

Цього тижня в Україні очікується досить тепла зимова погода без різких температурних стрибків. Опади, які почнуться в понеділок, до вівторка вже майже припиняться, і до суботи в Україні буде сухо. На вихідних північ і частина центральних регіонів торкнеться снігопад, а у Вінниці піде дощ. Температура вдень впаде до -2°. У неділю погода знову вирівняється.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Так, у понеділок, 14 грудня, в Україні очікується похмура погода. Місцями пройдуть дощі, в деяких областях - посиляться до злив. Сонце визирне тільки в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Температура буде вище 0° за винятком Харкова і Сум - тут очікується легкий мороз.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото УНІАН

У вівторок дощі практично припиняться і в Україні визирне сонце. На Сумщині, Полтавщині та в Дніпрі очікується сніг, а в Запоріжжі можливий дощ.

Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото УНІАН

У середу опади повністю відступлять, але температура залишиться у колишніх значеннях: нижче нуля на Сумщині та Харківщині, а на решті території - до +3°.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото УНІАН

Четвер очікується таким же сухим і хмарним, як середа. Сонця стане трохи більше: воно порадує жителів західних і східних регіонів.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото УНІАН

У п'ятницю температура почне зростати. Вдень вже не залишиться "мінусових" значень. Максимально тепло буде у Чернівцях: тут стовпчики термометрів піднімуться до +5°, що на три градуси тепліше, ніж у Криму.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото УНІАН

У суботу в Україні знову похолодає. Північ і частину центральних регіонів торкнеться снігопад, а у Вінниці піде дощ. Температура вдень впаде до -2°.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото УНІАН

У неділю на українців чекає хмарна погода. Сонце порадує тільки туманний Львів. Опадів не очікується.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото УНІАН

Народний прогноз

14 грудня — Наумів день. Грудень снігом око радує, а морозом вухо рве. Пророк Наум наставить на розум. У цей день у дореволюційній Росії батьки віддавали хлопчиків на навчання до дячків, відставних солдатів тощо, які могли навчити дітей грамоті. Цього дня день майбутній учитель приходив у будинок батьків учня, де його зустрічали з пошаною. Батько брав сина за руку і як би передавав його вчителеві, просячи навчити розуму, а за недбайливість карати батогом.

15 грудня — день Аввакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трави влітку. У грудні зима стелить білі полотна, а мороз через річки наводить мости. Якщо місяць світить вночі яскраво або його немає, а небо усипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля — до родючості. Якщо птиці перед морозом сідають на верхівки дерев — бути вітру, а якщо сідають на сніг — до відлиги. Ворона каркає — скоро замете хуртовина. Варто звернути увагу на зимові візерунки, що малює на склі мороз. Чим пишніші візерунки, тим пишніше буде зелень навесні. Рясний і частий іній взимку — прикмета врожайного року.

16 грудня — Івана Мовчальника. Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку — холоднеча на двір; кішка клубком — на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде хуртовина.

17 грудня — Варвари. Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото. Якщо проти цього дня нічне небо в зорях — чекай холодів, а сліпе й тьмяне — на тепло. Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима. Дерева в інеї — урожай на фрукти. Який день на Варвари, такий і на Сави. Яка погода на Варвари, така й на Різдво. Якщо до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з'явиться — довгою і холодною. Ясна Варвара до морозу. У цей день за старих часів траплялися найдужчі морози. Про цей день говорили “Варвара мостить, Сава гострить, а Микола гвоздить”.

18 грудня — Сави Освяченого. На день Сави працювати гріх: святого подвижника скривдиш. За старих часів на Саву погоду дізнавалися не виходячи з хати Червоний вогонь в печі та поліна тріщать, на дворі холоднеча люта буде. Якщо дим стовпом — до морозу, до відра, дим волоком — до негоди, коли дим без вітру б'є до землі — чекай снігу. З Сави встановлюється міцний санний шлях і не можна лаятися тому господареві, у кого є кінь.

19 грудня — Миколи Чудотворця. 19 грудня — Миколи зимового. У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього. Як впаде великий іній — на гарний врожай вівса. Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину. Морозяний день — на уроду хліба й городини. Коли на Миколи слід заметає — дорозі не стояти.

20 грудня — день Амвросія. Цей день підводив риску під святами року, що минає. Прийшов Амвросій — свята відкинув. Це означало, що до Різдва свят більше не буде.

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