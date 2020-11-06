На вихідних в Україні буде прохолодно і сухо, у деяких областях з'явиться сонце (карта)

На українців чекає приємна осіння погода без опадів.

Погода порадує українців на вихідних / фото УНІАН

У найближчі вихідні, 7 і 8 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні +9°...+15°. Дощів не очікується всі вихідні. У суботу сонце визирне у Кривому Розі, а в неділю - на півдні України: в Одеській і Херсонській областях, а також у Криму.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +6°, вдень +11°. У неділю погода майже не зміниться: +5°...+11°.

У Львові в суботу без опадів, вночі +2°, вдень +10°, мінлива хмарність. У неділю погода також практично не зміниться, температура +2°... +12°.

У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +10°, хмарно з проясненнями. У неділю трохи потеплішає: +5°...+12°.

У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря +4°...+10°. У неділю - так само хмарно з проясненнями, температура підвищиться до +12°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю вийде довгоочікуване сонце, вночі +5°, вдень +15°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +9°. У неділю хмарно, +6°...+9°.

У Дніпрі в суботу без опадів, мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю також мінлива хмарність, температура повітря +6°...+10°.

У Сімферополі буде хмарно з проясненнями, +4°...+9°. У неділю +5°...+13°, сонячно.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю погода залишиться без змін.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю температура також не підніметься +11°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі +4°, вдень +10°. У неділю +7°...+12°, невелика хмарність.

Погода на суботу, 7 листопада / фото УНІАН

Погода на неділю, 8 листопада / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу практично безхмарно, температура до +11°. У неділю ясно і безхмарно, температура вночі -3°, вдень +11°.

У Моршині на Львівщині в суботу похмуро, вночі +2°, вдень +11°. У неділю ясно, вночі 0°, вдень до +15°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +12°. У неділю температура підніметься до +15°, практично безхмарно.

У Сваляві завтра похмуро, +12°, у неділю невелика хмарність, температура повітря 0°...+11°.

У Затоці субота буде безхмарною, вночі +4°, вдень +13°. У неділю також буде сонячно, температура до +15°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +13°, в неділю погода абсолютно не зміниться.

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