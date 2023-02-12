Друге місце дісталося Афінам (Греція), а третє – Марибору (Словенія).

Впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі напрямки для подорожей по Європі у 2023 році.

Як зазначається в результатах опитування, проведеного ресурсом серед понад півмільйона мандрівників зі 178 країн світу, очолила топ столиця Польщі – Варшава.

"Красива, доброзичлива, зелена, відкрита, що ідеально підходить для сімейного відпочинку, культурного відпочинку, шопінгу, романтичного відпочинку – Варшава може запропонувати щось кожному. Прогуляйтеся по красивих парках, відпочиньте на міських пляжах, скористайтеся відмінною гастрономічною пропозицією, приїжджайте в будь-який час року і скористайтеся багатим календарем подій", – відзначають автори рейтингу.

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При цьому вони підкреслюють, що Варшава вважається одним з найбезпечніших місць для відпочинку в Європі.

Топ-20 європейських напрямків для подорожей у 2023 році

1. Варшава, Польща.

2. Афіни, Греція.

3. Марибор, Словенія.

4. Відень, Австрія.

5. Читтаделла, Італія.

6. Ессен, Німеччина.

7. Веспрем, Угорщина.

8. Лондон, Великобританія.

9. Гренобль, Франція.

10. Мангейм, Німеччина.

11. Порту-Санту (Мадейра), Португалія.

12. Толедо, Іспанія.

13. Фаял (Азорські острови), Португалія.

14. Родос, Греція.

15. Копенгаген, Данія.

16. Тосса-де-Мар, Іспанія.

17. Аскона-Локарно, Швейцарія.

18. Мілос, Греція.

19. Прага, Чехія.

20. Сольєр, Іспанія.

Як повідомляв УНІАН, найкращим європейським туристичним напрямком на 2022 рік European Best Destinations визнав столицю Словенії-Любляну.

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