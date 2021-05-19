Негода накриє країну вже найближчим часом.

Найближчим часом майже всю територію України накриє негода.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Так, у найближчі три години по Україні, окрім західних областей, у Києві та Київській області з утриманням до кінця доби - грози.

Попереждення про сильні пориви вітру

Сьогодні, 19 травня, на Україну налетить сильний вітер.

Так, у західних, вдень і у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

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Автор: Олена Пилипчак