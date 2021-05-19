На Україну суне негода / фото ua.depositphotos.com
Найближчим часом майже всю територію України накриє негода.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Так, у найближчі три години по Україні, окрім західних областей, у Києві та Київській області з утриманням до кінця доби - грози.
Попереждення про сильні пориви вітру
Сьогодні, 19 травня, на Україну налетить сильний вітер.
Так, у західних, вдень і у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
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