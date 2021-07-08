Також в результаті стихії постраждала база ВМФ в Джорджії.

Тропічний шторм Ельза налетів на Флориду, відомо про одного загиблого. Також збиток був нанесений базі ВМФ в Джорджії.

Про це повідомляє CBC News.

Як повідомляється, шторм налетів на штат сильним вітром і дощем.

За словами офіційних осіб, шторм став причиною загибелі як мінімум однієї людини в США. Чоловік з Флориди загинув у середу, коли через вітер дерево впало на автомобіль.

Очікуються сильні дощі, які можуть призвести до повеней у містах.

Нагадаємо, раніше тропічний шторм "Ельза" пронісся по Кубі. Як повідомляв Погода УНІАН, пориви вітру місцями сягали 95 кілометрів на годину. Було евакуйовано понад 180 тисяч осіб. Після шторму острів тепер готується ще й до паводків.

Стихія вже забрала чотири життя.

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Автор: Катерина Лиманська