Ураган знаходиться біля західного узбережжя Флориди. Інформації про постраждалих і руйнування поки немає.

Шторм Ельза в Мексиканській затоці біля берегів США посилився до урагану.

Про це повідомив Національний центр по стеженню за ураганами США (NHC). За його даними, швидкість вітру в урагані складає 120 км/г.

Ураган знаходиться біля західного узбережжя Флориди. Інформації про постраждалих і руйнування поки немає.

Читайте такожПотужні зливи налетіли на Німеччину, кілька селищ пішли під воду (відео)Вночі "Ельза" перебувала в 165 км на північний захід від Тампи. Ураган рухається на північ. Очікується, що ураган обрушиться на берегову частину Флориди сьогодні вдень.

Раніше в Маямі через наближення урагану Ельза знесли вцілілу частину багатоповерхівки, що обвалилася 24 червня, передає ТСН.

Шторм Ельза на Кубі

Раніше цей шторм пройшов над сільськими районами на схід від кубинської столиці Гавани та досяг національного парку Сьенега-де-Сапата. Пориви вітру досягали 85 км/год. Кубинська влада евакуювала 180 тис. осіб через можливу сильну повінь в результаті шторму, який вже атакував кілька Карибських островів і забрав життя щонайменше трьох осіб.

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Автор: Ірина Погоріла